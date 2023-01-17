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Марья Иванова

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Место рождения

Ирицы, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1747 г.р.

Дети

Около 1777 г.р.
Около 1782 г.р.
Около 1790 г.р.

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Ирицы, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Дочь: Марина Васильева

Отец ребёнка: Василий Яковлев

Ирицы, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Афанасий Васильев

Отец ребёнка: Василий Яковлев

Ирицы, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Яковлев

Ирицы, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Яковлев

Смерть
Неизвестно
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