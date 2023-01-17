Марья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Дочь: Марина Васильева
Отец ребёнка: Василий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Афанасий Васильев
Отец ребёнка: Василий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Яковлев
Смерть
Неизвестно