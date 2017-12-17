Артёмов Николай Васильевич
Место рожденияДеревня Гущино, Мценский район, Орловская область
Дата рождения21.05.1962
Дата смерти17.12.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1986
Сын: Артёмов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Артёмова Кошкина Ирина Валентиновна
Рождение ребёнка
08.11.1989
Сын: Артёмов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Артёмова Кошкина Ирина Валентиновна
Смерть
17.12.2017