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Артёмов Николай Васильевич

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Место рождения

Деревня Гущино, Мценский район, Орловская область

Дата рождения

21.05.1962

Дата смерти

17.12.2017

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1962

Отец: Артёмов Василий Филиппович

Мать: Артёмова Анна Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артёмова Кошкина Ирина Валентиновна

Рождение ребёнка
05.10.1986

Сын: Артёмов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Артёмова Кошкина Ирина Валентиновна

Рождение ребёнка
08.11.1989

Сын: Артёмов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Артёмова Кошкина Ирина Валентиновна

Смерть
17.12.2017

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