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Бородина Любовь Николаевна
Бородина Любовь Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.06.1966
Пол
Женский
Отец
Панин Николай Степанович
1929 г.р.
Мать
Панина- Рудакова Минадора Сафоновна
2029 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1966
Отец:
Панин Николай Степанович
Мать:
Панина- Рудакова Минадора Сафоновна
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