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Рябцев Василий Лукьянович

Место рождения

д. Залужье, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния

Дата рождения

1791

Дата смерти

14.09.1839

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1795 г.р.

Дети

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Залужье, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Бракосочетание
09.02.1808

Жена: Рябцева Вера Якимовна

д. Залужье, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1824

Сын: Рябцев Илья Васильевич

Мать ребёнка: Рябцева Вера Якимовна

Смерть
14.09.1839
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