Рябцев Василий Лукьянович
Место рожденияд. Залужье, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Дата рождения1791
Дата смерти14.09.1839
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1791
д. Залужье, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Бракосочетание
09.02.1808
Жена: Рябцева Вера Якимовна
д. Залужье, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1824
Мать ребёнка: Рябцева Вера Якимовна
Смерть
14.09.1839