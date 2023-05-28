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Голондарев Виктор Александрович

Место рождения

с. Крийнички Самойловского района, Саратовской обл.

Дата рождения

1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Голондарев Александр Ефремович

Мать: Голондарева (Заикина) Анна Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голондарева Нина Александровна

Рождение ребёнка
1966

Сын: Голондарев Олег Викторович

Мать ребёнка: Голондарева Нина Александровна

Рождение ребёнка
1976

Сын: Голондарев Александр Викторович

Мать ребёнка: Голондарева Нина Александровна

Смерть
Неизвестно

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