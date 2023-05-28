Голондарев Виктор Александрович
Место рожденияс. Крийнички Самойловского района, Саратовской обл.
Дата рождения1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1966
Сын: Голондарев Олег Викторович
Мать ребёнка: Голондарева Нина Александровна
Рождение ребёнка
1976
Сын: Голондарев Александр Викторович
Мать ребёнка: Голондарева Нина Александровна
Смерть
Неизвестно