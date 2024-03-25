Беспалко Потап
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.05.1942
Дочь: Филькова Анна Потаповна
Мать ребёнка: Беспалко Ульяна Тарасовна
Орловка, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспалко Василий Потапович
Мать ребёнка: Беспалко Ульяна Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беспалко Михаил Потапович
Мать ребёнка: Беспалко Ульяна Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Беспалко Ульяна Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варавина Аксинья Потаповна
Мать ребёнка: Беспалко Ульяна Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пирогова Екатерина Потаповна
Мать ребёнка: Беспалко Ульяна Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болдырева Вера Потаповна
Мать ребёнка: Беспалко Ульяна Тарасовна