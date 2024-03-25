Беспалко Потап — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалко Потап

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1942

Дочь: Филькова Анна Потаповна

Мать ребёнка: Беспалко Ульяна Тарасовна

Орловка, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалко Василий Потапович

Мать ребёнка: Беспалко Ульяна Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалко Михаил Потапович

Мать ребёнка: Беспалко Ульяна Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беспалко Яков Потапович

Мать ребёнка: Беспалко Ульяна Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варавина Аксинья Потаповна

Мать ребёнка: Беспалко Ульяна Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пирогова Екатерина Потаповна

Мать ребёнка: Беспалко Ульяна Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болдырева Вера Потаповна

Мать ребёнка: Беспалко Ульяна Тарасовна

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