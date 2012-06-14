Simkin Donald Jules — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSimkin Donald Jules

Simkin Donald Jules

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1925

Дата смерти

14.06.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Simkin Natalie Alexandra

Alameda, CA, USA
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Simkin Natalie Alexandra

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Simkin Natalie Alexandra

Смерть
14.06.2012
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close