Simkin Donald Jules
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1925
Дата смерти14.06.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Simkin Natalie Alexandra
Alameda, CA, USA
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Simkin Natalie Alexandra
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Simkin Natalie Alexandra
Смерть
14.06.2012