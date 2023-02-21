Легконравова Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легконравова Нина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1980

Дочь: Оксана Михайловна

Отец ребёнка: Легконравов Михаил Сосипаторович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1983

Сын: Легконравов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Легконравов Михаил Сосипаторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Легконравов Михаил Сосипаторович

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