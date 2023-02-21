Легконравова Нина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Оксана Михайловна
Отец ребёнка: Легконравов Михаил Сосипаторович
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1983
Сын: Легконравов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Легконравов Михаил Сосипаторович
Бракосочетание
Неизвестно