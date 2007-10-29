Кикен (Яковлева) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кикен (Яковлева) Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1941

Дата смерти

29.10.2007

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1941

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кикен Роберт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кикен Роберт

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кикен Роберт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кикен Роберт

Смерть
29.10.2007

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