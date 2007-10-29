Кикен (Яковлева) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1941
Дата смерти29.10.2007
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1941
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кикен Роберт
Смерть
29.10.2007