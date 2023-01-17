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Климук Михаил Павлович

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Место рождения

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климук Павел (Памфил) Романович

Мать: не указана

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
07.03.1865 ст.

Дочь: Климук Акалина Михайловна

Мать ребёнка: Климук Варвара Кондратьевна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климук Варвара Кондратьевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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