Климук Михаил Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Климук Павел (Памфил) Романович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1865 ст.
Дочь: Климук Акалина Михайловна
Мать ребёнка: Климук Варвара Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно