Мухачев Денис Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Мухачев Григорий (Антонов)
Мать: Параскева (Федорова)
Бракосочетание
28.01.1782 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: Мухачева Овдотья (Марина) Яковлева
дер. Мухачи, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: Мухачева Овдотья (Марина) Яковлева
дер. Мухачи, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Федора Денисова
Мать ребёнка: Мухачева Овдотья (Марина) Яковлева
дер. Мухачи, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: Мухачева Овдотья (Марина) Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Мухачи, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1811
Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния