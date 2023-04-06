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Мухачев Денис Григорьев

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Место рождения

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Мухачев Григорий (Антонов)

Мать: Параскева (Федорова)

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.01.1782 ст.

Жена: Мухачева Овдотья (Марина) Яковлева

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Мухачев Семен Денисов

Мать ребёнка: Мухачева Овдотья (Марина) Яковлева

дер. Мухачи, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Мухачев Сидор Денисов

Мать ребёнка: Мухачева Овдотья (Марина) Яковлева

дер. Мухачи, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Федора Денисова

Мать ребёнка: Мухачева Овдотья (Марина) Яковлева

дер. Мухачи, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Мухачев Сергей Денисов

Мать ребёнка: Мухачева Овдотья (Марина) Яковлева

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Мухачи, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1811
Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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