Булавкина (Воропаева) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулавкина (Воропаева) Ольга Петровна

Булавкина (Воропаева) Ольга Петровна

avatar

Место рождения

совхоза "Раменское", Раменский район, Московская область

Дата рождения

17.01.1986

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

О
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1986

Отец: Воропаев Пётр Георгиевич

Мать: Воропаева Любовь Петровна

совхоза "Раменское", Раменский район, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close