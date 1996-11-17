Бехтерев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1949
Дата смерти17.11.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.05.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.11.1996