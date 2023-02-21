Михаил Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Никифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1707

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1685 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1706 г.р.

Дети

Вычислено 1730 г.р.
1735 г.р.
Вычислено 1746 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1707

Отец: Воробьёв Никифор Афонасьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1730

Сын: Андрей Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: Наталья Маркова

Рождение ребёнка
Вычислено 1746

Сын: Яков Михайлов

Мать ребёнка: Наталья Маркова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Маркова

Смерть
1758
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