Михаил Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1707
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1707
Отец: Воробьёв Никифор Афонасьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1730
Сын: Андрей Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Дмитрий Михайлов
Мать ребёнка: Наталья Маркова
Рождение ребёнка
Вычислено 1746
Сын: Яков Михайлов
Мать ребёнка: Наталья Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Маркова
Смерть
1758