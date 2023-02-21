Васильева Параскева Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Параскева Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1900

Дочь: Бодрова Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Васильев Иван Дмитриевич

Отскочное, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Егор

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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