Васильева Параскева Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1900
Дочь: Бодрова Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Васильев Иван Дмитриевич
Отскочное, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Егор
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно