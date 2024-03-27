Beshar (Besharov) (Salahetdin) Aisha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Beshar (Besharov) (Salahetdin) Aisha

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1891

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Около 29.06.1925

Сын: Beshar Nihat

Отец ребёнка: Beshar (башаров) Isa

Helsinki
Рождение ребёнка
1925

Сын: Beshar Rifat

Отец ребёнка: Beshar (башаров) Isa

Suomi
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Asis Halide

Отец ребёнка: Beshar (башаров) Isa

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Beshar Mönir

Отец ребёнка: Beshar (башаров) Isa

Смерть
1982
Järvenpää, fi
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