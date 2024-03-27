Beshar (Besharov) (Salahetdin) Aisha
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1891
Дата смерти1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 29.06.1925
Сын: Beshar Nihat
Отец ребёнка: Beshar (башаров) Isa
Helsinki
Рождение ребёнка
1925
Сын: Beshar Rifat
Отец ребёнка: Beshar (башаров) Isa
Suomi
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Asis Halide
Отец ребёнка: Beshar (башаров) Isa
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Beshar Mönir
Отец ребёнка: Beshar (башаров) Isa
Смерть
1982
Järvenpää, fi