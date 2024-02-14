Переверзин Анатолий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1948
Рождение ребёнка
22.04.1971
Дочь: Тяпкина Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Переверзина Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
23.07.1974
Сын: Переверзин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Переверзина Лидия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Запрудное, Питерский муниципальный район, Саратовская область