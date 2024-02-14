Переверзин Анатолий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переверзин Анатолий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1948

Отец: Переверзин Степан Николаевич

Мать: Переверзина Мария Александровна

Рождение ребёнка
22.04.1971

Дочь: Тяпкина Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Переверзина Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
23.07.1974

Сын: Переверзин Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Переверзина Лидия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Запрудное, Питерский муниципальный район, Саратовская область
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