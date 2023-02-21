Самарина Феклинья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1963
Сын: Самарин Анатолий Илларионович
Отец ребёнка: Самарин Илларион Иванович
Солтон, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно