Самарина Феклинья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарина Феклинья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1963

Сын: Самарин Анатолий Илларионович

Отец ребёнка: Самарин Илларион Иванович

Солтон, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самарин Илларион Иванович

Смерть
Неизвестно
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