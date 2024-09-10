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Евпраксия Гавриловна

Место рождения

Павликово

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Гаврило Васильевич

Мать: не указана

Место жительства
30.01.1821
Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
30.01.1821 ст.

Муж: Матвей Ларионович

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Ларионович

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.10.1826 ст.

Дочь: Прасковья Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Ларионович

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Осип Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Ларионович

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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