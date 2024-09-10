Евпраксия Гавриловна
Место рожденияПавликово
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Гаврило Васильевич
Мать: не указана
Место жительства
30.01.1821
Бракосочетание
30.01.1821 ст.
Муж: Матвей Ларионович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Ларионович
Рождение ребёнка
25.10.1826 ст.
Дочь: Прасковья Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Ларионович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Осип Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Ларионович
Смерть
Неизвестно