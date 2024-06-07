Марфа Ильина 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марфа Ильина

Место рождения

Мордвиново

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордвиново
место рождения из записи о браке
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан Яковлев

Отец ребёнка: Горохов Яков Кондратьев

Упоминание
Неизвестно
ИР 1860 лист 312
Бракосочетание
10.07.1842

Муж: Горохов Яков Кондратьев

Якушево
Рождение ребёнка
04.07.1843

Дочь: Ольга Яковлева

Отец ребёнка: Горохов Яков Кондратьев

Осинки
Рождение ребёнка
01.06.1844

Дочь: Акулина Яковлева

Отец ребёнка: Горохов Яков Кондратьев

Осинки
Рождение ребёнка
10.02.1849

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Горохов Яков Кондратьев

Осинки
Рождение ребёнка
09.04.1855

Дочь: Ирина Яковлева

Отец ребёнка: Горохов Яков Кондратьев

Осинки
Рождение ребёнка
18.11.1857

Дочь: Екатерина Яковлева

Отец ребёнка: Горохов Яков Кондратьев

Осинки
Рождение ребёнка
01.02.1859

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Горохов Яков Кондратьев

Осинки
Рождение ребёнка
21.04.1861

Дочь: Мавра Яковлева

Отец ребёнка: Горохов Яков Кондратьев

Осинки
Рождение ребёнка
24.08.1867

Сын: Горохов Иван Яковлев

Отец ребёнка: Горохов Яков Кондратьев

Осинки
Смерть
Неизвестно

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