Марфа Ильина
Место рожденияМордвиново
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Мордвиново
место рождения из записи о браке
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степан Яковлев
Отец ребёнка: Горохов Яков Кондратьев
Упоминание
Неизвестно
ИР 1860 лист 312
Бракосочетание
10.07.1842
Якушево
Рождение ребёнка
04.07.1843
Дочь: Ольга Яковлева
Отец ребёнка: Горохов Яков Кондратьев
Осинки
Рождение ребёнка
01.06.1844
Дочь: Акулина Яковлева
Отец ребёнка: Горохов Яков Кондратьев
Осинки
Рождение ребёнка
10.02.1849
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Горохов Яков Кондратьев
Осинки
Рождение ребёнка
09.04.1855
Дочь: Ирина Яковлева
Отец ребёнка: Горохов Яков Кондратьев
Осинки
Рождение ребёнка
18.11.1857
Дочь: Екатерина Яковлева
Отец ребёнка: Горохов Яков Кондратьев
Осинки
Рождение ребёнка
01.02.1859
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Горохов Яков Кондратьев
Осинки
Рождение ребёнка
21.04.1861
Дочь: Мавра Яковлева
Отец ребёнка: Горохов Яков Кондратьев
Осинки
Рождение ребёнка
24.08.1867
Сын: Горохов Иван Яковлев
Отец ребёнка: Горохов Яков Кондратьев
Осинки
Смерть
Неизвестно