Ковалева Татяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1954
Дата смерти06.11.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.07.1954
Отец: Ковалев Василий
Рождение ребёнка
22.05.1982
Дочь: Искакова Светлана Фаритовна
Отец ребёнка: Искаков Фарит Ильязович
Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
17.03.1985
Сын: Искаков Виталий Фаритович
Отец ребёнка: Искаков Фарит Ильязович
Рождение ребёнка
22.07.1989
Сын: Искаков Алексей Фаритович
Отец ребёнка: Искаков Фарит Ильязович
Смерть
06.11.2012