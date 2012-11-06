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Ковалева Татяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1954

Дата смерти

06.11.2012

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1954

Отец: Ковалев Василий

Мать: Ковалева Валерия Алексеевна

Рождение ребёнка
22.05.1982

Дочь: Искакова Светлана Фаритовна

Отец ребёнка: Искаков Фарит Ильязович

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
17.03.1985

Сын: Искаков Виталий Фаритович

Отец ребёнка: Искаков Фарит Ильязович

Рождение ребёнка
22.07.1989

Сын: Искаков Алексей Фаритович

Отец ребёнка: Искаков Фарит Ильязович

Смерть
06.11.2012
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