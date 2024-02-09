Адеркин Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адеркин Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.12.1929

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
25.12.1929

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