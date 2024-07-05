Tsymbal (Tsinman) Leah 01.05.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Tsymbal (Tsinman) Leah

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1907

Дата смерти

28.02.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Shlomo

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Shlomo

Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1931

Сын: Tsymbal Gregory

Отец ребёнка: Shlomo

Смерть
28.02.1993

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