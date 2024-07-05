Tsymbal (Tsinman) Leah
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1907
Дата смерти28.02.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Shlomo
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Shlomo
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1931
Сын: Tsymbal Gregory
Отец ребёнка: Shlomo
Смерть
28.02.1993