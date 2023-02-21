Эскин Айзик (Исаак)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1876
Мать ребёнка: Эскина Гинда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сарра
Мать ребёнка: Эскина Гинда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цирля
Мать ребёнка: Эскина Гинда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бейля
Мать ребёнка: Эскина Гинда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эскин Илья
Мать ребёнка: Эскина Гинда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эскин Симон
Мать ребёнка: Эскина Гинда
Смерть
Неизвестно