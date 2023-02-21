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Эскин Айзик (Исаак)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1876

Сын: Эскин Владимир Исаакович

Мать ребёнка: Эскина Гинда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сарра

Мать ребёнка: Эскина Гинда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цирля

Мать ребёнка: Эскина Гинда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бейля

Мать ребёнка: Эскина Гинда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эскин Илья

Мать ребёнка: Эскина Гинда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эскин Симон

Мать ребёнка: Эскина Гинда

Смерть
Неизвестно
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