Косова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосова Анна

Косова Анна

Место рождения

Шуваловка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шуваловка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Косов Максим Федорович

Отец ребёнка: Косов Федор Иванович

Шуваловка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.08.1928

Дочь: Малясова Нина Федоровна

Отец ребёнка: Косов Федор Иванович

Шуваловка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косов Николай Федорович

Отец ребёнка: Косов Федор Иванович

Шуваловка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Косов Федор Иванович

Шуваловка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close