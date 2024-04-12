Косова Анна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Косов Федор Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1928
Дочь: Малясова Нина Федоровна
Отец ребёнка: Косов Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Косов Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Косов Федор Иванович
Смерть
Неизвестно