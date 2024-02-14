Ехтанигов Анатолий Мухамедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ехтанигов Анатолий Мухамедович

Место рождения

с.Сармаково, Зольский район.

Дата рождения

01.08.1953

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
01.08.1953

Отец: Ехтанигов Мухамед Нагоевич

Мать: Ехтанигова Саихат

Рождение ребёнка
02.12.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.04.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2010

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