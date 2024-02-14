Ехтанигов Анатолий Мухамедович
Место рожденияс.Сармаково, Зольский район.
Дата рождения01.08.1953
Дата смерти2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1953
Отец: Ехтанигов Мухамед Нагоевич
Мать: Ехтанигова Саихат
Рождение ребёнка
02.12.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.04.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2010