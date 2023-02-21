Цуканова Люся Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семенко Василий Васильевич
Мать: Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цуканов Руслан Анатольевич
Отец ребёнка: Цуканов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цуканова Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Цуканов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цуканов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цуканов Анатолий
Смерть
Неизвестно