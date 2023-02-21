Цуканова Люся Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цуканова Люся Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семенко Василий Васильевич

Мать: Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цуканов Руслан Анатольевич

Отец ребёнка: Цуканов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цуканова Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Цуканов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цуканов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цуканов Анатолий

Смерть
Неизвестно
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