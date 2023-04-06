Дурнев Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения29.06.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1987
Бракосочетание
10.08.2012
Рождение ребёнка
15.01.2013
Дочь: Дурнева Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Дурнева АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВНА
Рождение ребёнка
21.08.2021
Сын: Дурнев Ярослав Александрович
Мать ребёнка: Дурнева АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана