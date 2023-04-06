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Дурнев Александр Александрович

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Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

29.06.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1987

Отец: Дурнев Александр Сергеевич

Мать: Легащева Тамара Михайловна

Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
10.08.2012

Жена: Дурнева АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВНА

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
15.01.2013

Дочь: Дурнева Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Дурнева АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
21.08.2021

Сын: Дурнев Ярослав Александрович

Мать ребёнка: Дурнева АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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