Имаметдинов Хоснетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Имаметдинов Хоснетдин

Место рождения

с.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл

Дата рождения

1898

Дата смерти

?.04.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Имаметдин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Халилуллина) Аминя

Военная служба
Неизвестно
Имаметдинов Хусветдин В архив Дата рождения __.__.1898 Место рождения Арзамасская (Горьковская обл., Петряксинский (Кр.-Октябрьский) р-н, с. Чембилей Дата и место призыва 29.12.1943 Петряксинский (Кр.... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Халилуллина) Аминя

Смерть
?.04.1944

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