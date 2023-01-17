Даутов Нияз Курамшевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даутов Нияз Курамшевич

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.09.1913

Дата смерти

16.04.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1943
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1956 по 1960
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1956
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1960 по 1964
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1965 по 1975
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
С 1975 по 1986
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
16.04.1986
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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