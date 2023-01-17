Даутов Нияз Курамшевич
Место рождения
Дата рождения23.09.1913
Дата смерти16.04.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1943
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1956 по 1960
Место жительства
По 1956
Место жительства
С 1960 по 1964
Место жительства
С 1965 по 1975
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
С 1975 по 1986
Смерть
16.04.1986