Кузнецов Роман Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.2016
Дочь: Кузнецова Виктория Романовна
Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Владимировна
Рождение ребёнка
15.12.2018
Сын: Кузнецов Максим Романович
Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно