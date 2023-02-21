Кузнецов Роман Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Роман Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.2016

Дочь: Кузнецова Виктория Романовна

Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Владимировна

Рождение ребёнка
15.12.2018

Сын: Кузнецов Максим Романович

Мать ребёнка: Кузнецова Дарья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Дарья Владимировна

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