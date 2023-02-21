Коченков Карп Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1912 ст.
Дочь: Коченкова Тамара Карповна
Мать ребёнка: Коченкова Дарья Ермолаевна
Запись о рождении и крещении сделана в имении Гурзуф Ялтинского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1912 ст.
Крестьянин деревни Никольское Добросельской волости Мосальского уезда Калужской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно