Петенина (Голыгина) Харитина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петенина (Голыгина) Харитина Ивановна

Место рождения

д. Сенинская, Сычиха тож

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Сенинская, Сычиха тож
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Матрона Степановна

Отец ребёнка: Петенин Степан Лазаревич

д. Володинская, Лешуковщина
Рождение ребёнка
1761

Сын: Петенин Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Петенин Степан Лазаревич

д. Володинская, Лешуковщина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петенин Степан Лазаревич

Смерть
Неизвестно
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