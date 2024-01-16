Петенина (Голыгина) Харитина Ивановна
Место рожденияд. Сенинская, Сычиха тож
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Матрона Степановна
Отец ребёнка: Петенин Степан Лазаревич
д. Володинская, Лешуковщина
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Петенин Степан Лазаревич
д. Володинская, Лешуковщина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно