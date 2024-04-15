Фәхретдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фәхретдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1888 г.р.
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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидикиҗамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидикиҗамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидикиҗамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидикиҗамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидикиҗамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидикиҗамал

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Фәхретдинова (Исмагилова) Өфегөл Фәхретдин Кызы

Мать ребёнка: Сидикиҗамал

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