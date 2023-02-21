Исаков Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсаков Анатолий Васильевич

Исаков Анатолий Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1925

Дата смерти

06.01.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исакова Маргарита Васильевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
06.01.1994
Пермь, Пермский, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close