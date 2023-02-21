Исаков Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1925
Дата смерти06.01.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исакова Маргарита Васильевна
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
06.01.1994
Пермь, Пермский, Пермский край