Агафия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафия Андреевна

Агафия Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

03.02.1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1693 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Мария Козминична

Отец ребёнка: Козма Леонтьевич

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Макар Козмич

Отец ребёнка: Козма Леонтьевич

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Иван Козмич

Отец ребёнка: Козма Леонтьевич

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Параскева Козминична

Отец ребёнка: Козма Леонтьевич

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Тихон Козмич

Отец ребёнка: Козма Леонтьевич

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козма Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Похороны
03.02.1755
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
03.02.1755
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close