Агафия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смерти03.02.1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Мария Козминична
Отец ребёнка: Козма Леонтьевич
Рождение ребёнка
1725
Сын: Макар Козмич
Отец ребёнка: Козма Леонтьевич
Рождение ребёнка
1726
Сын: Иван Козмич
Отец ребёнка: Козма Леонтьевич
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Параскева Козминична
Отец ребёнка: Козма Леонтьевич
Рождение ребёнка
1735
Сын: Тихон Козмич
Отец ребёнка: Козма Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козма Леонтьевич
Место жительства
Неизвестно
Похороны
03.02.1755
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
03.02.1755