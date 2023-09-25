Racina (Picilēviča) Anastasija Antona m. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиRacina (Picilēviča) Anastasija Antona m.

Racina (Picilēviča) Anastasija Antona m.

Место рождения

Semjošku sādža

Дата рождения

1833

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Пицилевичь Антон

Мать: Picilēviča (Pavlovska) Bogumila

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1862

Муж: Рацин Игнатий Викентьевич

Рождение ребёнка
07.12.1864

Сын: Rācins Vikentijs

Отец ребёнка: Рацин Игнатий Викентьевич

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Рацина) Михалина Игнатьева

Отец ребёнка: Рацин Игнатий Викентьевич

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Rācine) Bogumila Ignata m.

Отец ребёнка: Рацин Игнатий Викентьевич

Рождение ребёнка
01.12.1874

Сын: Rācins Francis

Отец ребёнка: Рацин Игнатий Викентьевич

Смерть
После 1897

Мы используем куки для улучшения работы сайта.