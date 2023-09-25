Racina (Picilēviča) Anastasija Antona m.
Место рожденияSemjošku sādža
Дата рождения1833
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Пицилевичь Антон
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1862
Рождение ребёнка
07.12.1864
Сын: Rācins Vikentijs
Отец ребёнка: Рацин Игнатий Викентьевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Рацина) Михалина Игнатьева
Отец ребёнка: Рацин Игнатий Викентьевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Rācine) Bogumila Ignata m.
Отец ребёнка: Рацин Игнатий Викентьевич
Рождение ребёнка
01.12.1874
Сын: Rācins Francis
Отец ребёнка: Рацин Игнатий Викентьевич
Смерть
После 1897