Хортов Валентин Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хортов Валентин Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хортов Лаврентий Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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