Карев Герасим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карев Герасим Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Карев Александр Васильевич

Мать: Карева Афимья Петровна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Карев Прокопий Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карева Марья Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карева Елена Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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