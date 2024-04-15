Карев Герасим Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Карев Александр Васильевич
Мать: Карева Афимья Петровна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Карев Прокопий Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карева Марья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карева Елена Ильинична
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно