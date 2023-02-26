Амок — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амок

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Отец

1756 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1808 г.р.

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Ибрай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Мустафа

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1812
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