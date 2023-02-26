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Амок
Амок
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1772
Дата смерти
1812
Пол
Мужской
Отец
Ибрай
1756 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Мустафа
1808 г.р.
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец:
Ибрай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын:
Мустафа
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1812
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