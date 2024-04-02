Феодосий Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.
Ревизия №10 30.05.1858 года - Семья №3 Крестьянин - владелец Александр Александрович Гвоздев Ревизия №9 Семья №2 Согласно ревизии № 10 от 30.05.1858 года - 43 года Ориентировочная дата рождения 1815... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Мать ребёнка: Марфа Кирилова
Ревизия №10 30.05.1858 года - Семья №3 Крестьянин - владелец Александр Александрович Гвоздев Ревизия №9 Семья №2 Согласно ревизии №10 от 30.05.1858 года -11 лет Согласно ревизии №9 - 4 года Ориенти... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Мать ребёнка: Марфа Кирилова
Ревизия №10 30.05.1858 года - Семья №3 Крестьянин - владелец Александр Александрович Гвоздев Ревизия №9 Семья №2 Согласно ревизии №10 от 30.05.1858 года -9 лет Согласно ревизии №9 - 2 года Ориентир... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Кирилова
Смерть
Неизвестно