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Феодосий Григорьев

Место рождения

Матвеевка, Луховицы, Московская область

Дата рождения

Около 1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1818 и 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Ревизия №10 30.05.1858 года - Семья №3 Крестьянин - владелец Александр Александрович Гвоздев Ревизия №9 Семья №2 Согласно ревизии № 10 от 30.05.1858 года - 43 года Ориентировочная дата рождения 1815... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Сын: Иван Федосиев "Большой"

Мать ребёнка: Марфа Кирилова

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Ревизия №10 30.05.1858 года - Семья №3 Крестьянин - владелец Александр Александрович Гвоздев Ревизия №9 Семья №2 Согласно ревизии №10 от 30.05.1858 года -11 лет Согласно ревизии №9 - 4 года Ориенти... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Сын: Иван Федосиев "Младший"

Мать ребёнка: Марфа Кирилова

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Ревизия №10 30.05.1858 года - Семья №3 Крестьянин - владелец Александр Александрович Гвоздев Ревизия №9 Семья №2 Согласно ревизии №10 от 30.05.1858 года -9 лет Согласно ревизии №9 - 2 года Ориентир... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Кирилова

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Смерть
Неизвестно
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