Чередов Иван Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Чередова Арина Никитична
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Чередова Арина Никитична
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Чередов Евстафий Иванович
Мать ребёнка: Чередова Арина Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Арина Никитична
Смерть
1836