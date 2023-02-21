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Чередов Иван Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Чередов Леонтий Гаврилович

Мать: Чередова Оксинья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Чередова Арина Никитична

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Чередова Арина Никитична

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Чередов Евстафий Иванович

Мать ребёнка: Чередова Арина Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Арина Никитична

Смерть
1836
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