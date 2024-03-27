Босак Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Босак Иван

Место рождения

Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Босак Яков

Мать: не указана

Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл
Рождение ребёнка
08.11.1909

Сын: Босак Сергей

Мать ребёнка: Босак Анна Даниловна

Брестская обл., Пружанский р-н, с. Сополянец
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Фесюк София

Мать ребёнка: Босак Анна Даниловна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Босак Павел

Мать ребёнка: Босак Анна Даниловна

Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.
Рождение ребёнка
1930

Сын: Босак Степан

Мать ребёнка: Босак Анна Даниловна

Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.
Смерть
Неизвестно
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