Босак Иван
Место рожденияБеларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Босак Яков
Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл
Рождение ребёнка
08.11.1909
Сын: Босак Сергей
Мать ребёнка: Босак Анна Даниловна
Брестская обл., Пружанский р-н, с. Сополянец
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Фесюк София
Мать ребёнка: Босак Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Босак Павел
Мать ребёнка: Босак Анна Даниловна
Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.
Рождение ребёнка
1930
Сын: Босак Степан
Мать ребёнка: Босак Анна Даниловна
Беларусь, Смоляница, Пружанский р-н, Брестская обл.
Смерть
Неизвестно