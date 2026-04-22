Крушинский Пётр Васильев 1762 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Крушинский Пётр Васильев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1762 ст., Сысерть, Сысертский, Свердловская область

умер С 1807 по 1811 ст., Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Отец
Крушинский Василий1716 ст. г.р.
Супруги
Крушинская Марья Иванова1759 ст. г.р.
Дети
Крушинский Иван Петров1790 ст. г.р.
(Крушинская) Пелагея Петрова1791 ст. г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.

Отец: Крушинский Василий

Мать: не указана

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крушинская Марья Иванова

Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Крушинский Иван Петров

Мать ребёнка: Крушинская Марья Иванова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1791 ст.

Дочь: (Крушинская) Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Крушинская Марья Иванова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Крушинский Василий Петров

Мать ребёнка: Крушинская Марья Иванова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1802 ст.

Дочь: (Крушинская) Марфа Петрова

Мать ребёнка: Крушинская Марья Иванова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Смерть
С 1807 по 1811 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.