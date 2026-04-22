Крушинский Пётр Васильев
мужской, родился 1762 ст., Сысерть, Сысертский, Свердловская область
умер С 1807 по 1811 ст., Сысерть, Сысертский, Свердловская область
ОтецКрушинский Василий1716 ст. г.р.
Супруги
Крушинская Марья Иванова1759 ст. г.р.
Дети
Крушинский Иван Петров1790 ст. г.р.
(Крушинская) Пелагея Петрова1791 ст. г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.
Отец: Крушинский Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крушинская Марья Иванова
Рождение ребёнка
1790 ст.
Мать ребёнка: Крушинская Марья Иванова
Рождение ребёнка
1791 ст.
Дочь: (Крушинская) Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Крушинская Марья Иванова
Рождение ребёнка
1795 ст.
Сын: Крушинский Василий Петров
Мать ребёнка: Крушинская Марья Иванова
Рождение ребёнка
1802 ст.
Дочь: (Крушинская) Марфа Петрова
Мать ребёнка: Крушинская Марья Иванова
Смерть
С 1807 по 1811 ст.