Курнашева (Сибирякова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курнашева (Сибирякова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Сибиряков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Курнашев Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Курнашев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
29.11.1930

Сын: Курнашев Валерий Григорьевич

Отец ребёнка: Курнашев Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Курнашев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Курнашев Григорий Михайлович

Смерть
1955
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