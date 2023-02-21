Курнашева (Сибирякова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Сибиряков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Курнашев Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Курнашев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
29.11.1930
Сын: Курнашев Валерий Григорьевич
Отец ребёнка: Курнашев Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Курнашев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Курнашев Григорий Михайлович
Смерть
1955