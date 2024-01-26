Зверева Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зверева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Зверев Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Зверев Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Зверев Андрей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зверев Андрей Михайлович

Смерть
Неизвестно

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