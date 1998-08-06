Иголкин Степан Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иголкин Степан Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1998

Пол

Мужской

Отец

1970 г.р.

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1998

Отец: Иголкин Александр

Мать: Межина Ирина Ивановна

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