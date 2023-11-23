Ульяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Матвеев

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ирина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Матвеев

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Пелагея Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Матвеев

Смерть
Неизвестно

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