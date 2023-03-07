Городилова Евдокия Кондратова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Городилов Кондрат Дорофеев
Отец ребёнка: Городилов Дорофей Дементиев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Барановщина, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно