Городилова Евдокия Кондратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городилова Евдокия Кондратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Городилов Кондрат Дорофеев

Отец ребёнка: Городилов Дорофей Дементиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городилов Дорофей Дементиев

Место жительства
Неизвестно
Барановщина, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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