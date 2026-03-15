Попова Матрена Селиверстовна
женский, родилась 1814 ст.
умерла Неизвестно
Дети
Попов Матвей Ефимович1831 г.р.
Попов Кузьма Ефимович1835 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Попов Ефим Сидорович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Попов Ефим Сидорович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Попова) Аксинья Ефимовна
Отец ребёнка: Попов Ефим Сидорович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Попова) Анисья Ефимовна
Отец ребёнка: Попов Ефим Сидорович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Гусева (Попова) Дарья Ефимовна
Отец ребёнка: Попов Ефим Сидорович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Попов Мирон Ефимович
Отец ребёнка: Попов Ефим Сидорович
Смерть
Неизвестно