Попова Матрена Селиверстовна 1814 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Попова Матрена Селиверстовна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1814 ст.

умерла Неизвестно

Дети
Попов Матвей Ефимович1831 г.р.
Попов Кузьма Ефимович1835 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Попов Матвей Ефимович

Отец ребёнка: Попов Ефим Сидорович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1835

Сын: Попов Кузьма Ефимович

Отец ребёнка: Попов Ефим Сидорович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Попова) Аксинья Ефимовна

Отец ребёнка: Попов Ефим Сидорович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Попова) Анисья Ефимовна

Отец ребёнка: Попов Ефим Сидорович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Гусева (Попова) Дарья Ефимовна

Отец ребёнка: Попов Ефим Сидорович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1846

Сын: Попов Мирон Ефимович

Отец ребёнка: Попов Ефим Сидорович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.